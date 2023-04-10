تعرف على أسماء وأماكن 50 مسجدا حددتها الأوقاف بسوهاج للاعتكاف فى رمضان

سوهاج محمود مقبول

انتهت مديرية الأوقاف بسوهاج، كافة الاستعدادت الخاصة بالاعتكاف على مستوى المحافظة، طبقا للقواعد والشروط التي حددتها وزارة الأوقاف، حيث تم تخصيص ما يقرب من 50 مسجدا بالمراكز المختلفة لعملية الاعتكاف، مع مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن الاعتكاف يكون بإحياء أيام وليالي الشهر الفضيل، بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن، وسماع دروس العلم. صرح بذلك الدكتور محمد حسنى وكيل وزارة الأوقاف.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إلى أن عدد المساجد التي تمت الموافقة عليها للاعتكاف بها، 50 مسجدا من 9 مساجد ببندر ومركز سوهاج، و10 مساجد بمركز ومدينة والمراغة، و4 مساجد بمركز ومدينة المراغة، و4 مساجد بمركز ومدينة طهطا، و13 مسجدا بمركز ومدينة طما، و3 مساجد بمركز ومدينة المنشاه، ومسجدين ببندر جرجا، ومسجد بمدينة أخميم، ومسجدين بمدينة ساقلته، ومسجدين بمركز ومدينة دار السلام بهذا يكون عدد المساجد التي تم تخصيصها للإعتكاف بمحافظة سوهاج 50 مسجدا.

ومن جانبها قامت وزارة الأوقاف المصرية وضع ضوابط لعملية الإعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم جاءت كالتالى :

1-. على جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف.

2. أن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم.

3. أن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

4. يمنع منعا باتا توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم.

5.يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية.

6.يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.