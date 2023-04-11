تداول 16 ألف طن بضائع و937 شاحنة و62 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر ، أن الحركة الملاحية بموانئ الهيئة تسير بشكل طبيعى، وأن إجمالى السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن، تم خلالهم تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و937 شاحنة و62 سيارة.

وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، و515 شاحنة، و59 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع، 422 شاحنة و3 سيارة، واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين، بوسيدون اكسبريس والحرية 2، بينما تغادر السفينتين دليلة وأمل.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة وأمل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و255 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، وايلة وبريدج، وسجلت موانى الهيئة وصول وسفر 1555 راكبا.