بايدن يعلن خطط ترشحه فى انتخابات 2024.. ويؤكد: لست مستعد لإعلان رسمى حاليا

كتبت: نهال أبو السعود

ألقى الرئيس الأمريكي جو بايدن تلميحًا آخر بأنه سيسعى للترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في 2024، وقال بايدن إنه "يخطط" للترشح مرة أخرى لكنه أضاف أنه "غير مستعد للإعلان عن ذلك بعد".

جاءت التعليقات خلال مقابلة غير رسمية مع محطة إن بي سي قبل حفل عيد الفصح السنوي للأطفال في البيت الأبيض، وكان بايدن قال في وقت سابق إنه كان ينوي الترشح لولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

قال بايدن: "أخطط على الأقل لثلاث أو أربع لفات بيض عيد الفصح. ربما خمسة. ربما ستة ، ماذا بحق الجحيم؟ لا أعرف."

وساله مراسل ان بي سي: "هل تقول أنك ستشارك في انتخاباتنا القادمة في عام 2024؟"، وأجاب بايدن: "أنوي الترشح ، لكننا لسنا مستعدين للإعلان عن ذلك بعد."

سيكون بايدن في السادسة والثمانين من عمره في نهاية فترة ولاية ثانية مدتها أربع سنوات ، لكن الكثيرين في واشنطن يعتبرون أن محاولة إعادة انتخابه كلها أمر لا مفر منه، ويجادل أنصاره بأنه حقق نجاحًا استثنائيًا في أول عامين في المنصب ، حيث مرر أربعة تشريعات رئيسية على الأقل على الرغم من الأغلبية الضيقة في الكونجرس، الا ان البعض من الديمقراطيين غير متحمسين للترشح بايدن لولاية ثانية بالنظر الى عمره.

ووفقا للتقرير، بايدن لا يواجه حتى الآن أي منافس جاد من الجانب الديمقراطي في الانتخابات الامريكية 2024، حيث أعلنت مؤلفة المساعدة الذاتية ماريان ويليامسون رسميًا عن نيتها الترشح لترشيح الحزب ، وكذلك فعل روبرت كينيدي جونيور ، نجل المدعي العام الأمريكي السابق بوبي وابن شقيق الرئيس جون إف كينيدي.

على الجانب الجمهوري ، أعلنت وزيرة خارجية ترامب السابقة نيكي هالي وحاكمة الولاية السابقة آسا هاتشينسون نفسيهما كمرشحين لعام 2024. ومن المتوقع على نطاق واسع أن ينضم حاكم فلوريدا ، رون ديسانتيس ، إلى سباق البيت الابيض في مرحلة ما.