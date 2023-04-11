الهيئة الإنجيلية تنظم حفل إفطار فى الدقهلية بحضور 1200 من مزارعى مبادرة "ازرع"

الدقهليه شريف الديب

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية، برئاسة الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة، حفل الإفطار مع مزارعي مبادرة "ازرع" بالمحافظة، والذي نظمته الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك في إطار عضوية الهيئة في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمشاركة في تنفيذ مبادرة "كتف في كتف"، ولدعم الفئات الأولى بالرعاية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور عدد 1200 مزارع من المشاركين في تنفيذ مبادرة "ازرع"، وعدد من وكلاء الوزارة، وريمون رفعت راضى نائب مدير التنمية الريفية الشاملة، ورفعت ثابت منسق مبادرة ازرع بمحاقظة الدقهلية والقيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب، ونقلا كل من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والزراعة تحيات وتقدير الدكتور أيمن مختار الي جميع الحضور.

ووجه محافظ الدقهلية، الشكر والتقدير لكافة مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بشكل خاص وذلك لمشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية "ازرع"، والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية واهمها القمح.

وأكد" مختار" أن نجاح المحافظة في تحقيق المستهدف من توريد محصول القمح العام الماضي، يأتي في إطار تنفيذ خطة المحافظة، لتنمية وتطوير القطاع الزراعي.

الجدير بالذكر أن المبادرة تم إطلاقها تحت رعاية " محافظ الدقهلية " فى شهر ديسمبر 2022 لتشجيع المزارعين على زراعة القمح ، وتعتمد المبادرة فى تنفيذها على تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة ومنها توفير التقاوى المعتمدة من وزارة الزراعة ، والدعم الفنى والتوسع فى المساحات الانتاجية المزروعة لموسم القمح وتحملت الجمعية سداد 50%من قيمة التقاوى تشجيعا للفلاحين ودعمهم ، والوسائل التكنولوجية الحديثة لزيادة الرقعة الزراعية، وبخاصة زراعة القمح باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية الحيوية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد من الخارج.

مبادرة "ازرع" تأتي في إطار التعاون المشترك بين وزارة الزراعة والتحالف الوطني للعمل الأهلي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، وذلك للنهوض بالمزارع المصري والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير المحاصيل الاستراتيجية وأهمها القمح.