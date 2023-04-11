المشدد 5 سنوات لبائع متجول فى اتهامه بحيازة حشيش وأقراص مخدرة بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " م.ف.م" ، وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط ،والزمتة بالمصاريف الجنائية ،لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 22092 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزه ثان، يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثان، أنه أثناء المرور الأمني بدائرة القسم، أبصرت القوة الأمنية المتهم " م.ف.م" بائع متجول، قد تخلى عن حافظة تبغ ألقاها على جانب الطريق، قالتقطتها القوة الأمنية وتبين أنها تحوي قطعة لمخدر الحشيش وعدد 10 أقراص لمادة الكلونازيبام، فتم ضبطه وبتفتيشة عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وثبت من الاطلاع على تقرير المعمل الكيميائي لقطعة الحشيش المضبوطه وزنت علي الميزان الحساس 5.80جراما، وأن الأقراص المضبوطه تحوي مادة الكلونازيبام أحد مشتقات البنزوديازيبين، وأن المتهم قد ارتكب الجناية و الجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهم.