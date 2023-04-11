اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص بسوهاج

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:37 م
المشدد 10 سنوات لعامل لاتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من شخص بسوهاج مجمع محاكم سوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "ا.ع.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بسرقة دراجة نارية بالإكراه من المجنى عليه "ا.ب" بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بتهديد المجنى عليه بسلاح نارى أثناء سيره بالدراجة النارية ليلا واستولى منه على الدراجة تحت تهديد السلاح، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 
كانت محكمة جنايات سوهاج قد قضت بمعاقبة المتهم "ص.ح" و"م.ع" و" م.و" و"م.ع" بالسجن المؤبد لاتهامهم بسرقة توك توك بالإكراه من المجنى عليه 'م.و" فى الطريق العام بدائرة مركز أخميم.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه أن المتهمين طلبوا منه توصيلهم إلى أحد الأماكن واستدرجوه إلى أحد الأماكن وفى الطريق العام قاموا بتهديده بسلاح نارى فرد روسى وسلاح أبيض واستولوا منه على التوك توك وفروا هاربين وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

سوهاج

جنايات سوهاج

سرقة أخميم

محكمة جنايات سوهاج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة