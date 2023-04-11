اليوم السابع
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القبض على عامل بتهمة إصابة مدرس بطلق نارى فى قنا

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 02:34 م
القبض على عامل بتهمة إصابة مدرس بطلق نارى فى قنا حبس -أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الثلاثاء، من القبض على عامل بتهمة إصابة مدرس بطلق نارى فى قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا.
 
وتلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط عامل بتهمة إصابة مدرس بطلقات نارية، في قرية العليقات التابعة لمركز قوص جنوب قنا، وتبين ضبط عمر.أ، أصاب المدرس بطلق ناري بسبب خلافات بينهما.
 
وكان قد أصيب مدرس بطلق نارى فى ظروف غامضة بقنا وتبين إصابة عمر في الخمسينيات، بسبب خلافات جيرة بينه وبين شخص آخر، في قرية العليقات التابعة لمركز قوص، وتم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم.

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