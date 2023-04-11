"الطمع القاتل".. المستريح استولى على أموال الأيتام

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان "الطمع القاتل" نقدمها فى شهر رمضان نروى لكم فيها قصص واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبو المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

الحلقة العشرون

تقول إحدى ضحايا مستريح أطفيح، إنها دفعت مبلغ 60 ألف جنيه حصيلة تعويض وفاة زوجها جراء حادث، موضحة أنها دفعت كل ما تملك للمستريح من أجل توفير متطلبات المعيشة لأبنائها الأيتام.

وأضاف ضحية المستريح: "أنا خدت من حادثة جوزى 40 ألف جنيه، وعملت جميعة 20 ألف جنيه، ودفعتهم للمستريح عشان معايا 5 أطفال أيتام، أنا مش مسامحة أى حد، قالولى متخافيش الفلوس مضمونة، عملت فيه بلاغ أنا بس عايزة فلوسى مش عايزة حاجة تانية".