الصحة: مصر فى طريقها للحصول على الإشهاد الدولى للقضاء على فيروس سى

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مصر كانت الأعلي عالميا في انتشار فيروس سى وبفضل جهود مبادرة 100 مليون صحة تراجعت الإصابات لأقل معدلاتها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، إن مصر فى الحاضر فى طريقها للحصول على الإشهاد الدولى للقضاء علي فيروس سى .

وأكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، أن مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن فيروس سي على مستوى المحافظات ساهمت فى نقل مصر من الدول ذات الصدارة فى إصابات فيروس سى إلى خلو مصر من هذا الفيروس الذى استنزف القطاع الصحى فى مصر بشهادة منظمة الصحة العالمية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون المبادرات الصحية، إن الهدف الرئيسى من المبادرات الصحية التى إطلاقها الرئيس عبدالفتاح السيسى هى توعية المواطنين بالكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية.