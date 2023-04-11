الصحة تكشف 7 طرق للوقاية من الإصابة بضغط الدم

كتب وليد عبد السلام

كشفت وزارة الصحة والسكان عن 7 طرق من خلالها يمكن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وذلك حرصا على الصحة .

وبحسب وزارة الصحة تشمل طرق الوقاية: 1- قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر 2- الامتناع عن التدخين . 3- عدم الإفراط في استخدام ملح الطعام 4- استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل 5- الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة . 6- ممارسة الرياضة وتقليل الوزن 7- الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة قالت وزارة الصحة والسكان، إن ارتفاع ضغط الدم يؤدى إلى تليف الكلى مما ينتج عنه الفشل الكلوى.. وتابعت : متابعة الضغط باستمرار أمر هام للمحافظة على الصحة.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، يجب الحرص على عدم استخدام الأدوية وخاصةً المسكنات والمضادات الحيوية إلا بعد استشارة الطبيب، للحفاظ على صحة الكلى.

وتابعت الوزارة، "يمكنك الاستفادة من خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي من خلال المساعدة في الكشف المبكر والسيطرة على السكر وارتفاع ضغط الدم وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، وسيتم تلقي العلاج مجانًا من خلال التوجه إلى أقرب وحدة صحية".