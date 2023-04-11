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الصحة تحذر من 6 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 10:09 ص
الصحة تحذر من 6 أخطاء شائعة يجب تجنبها عند استخدام المضادات الحيوية المضادات الحيوية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من الأخطاء الشائعة التى يجب تجنبها عند استخدامك للمضادات الحيوية والتى شملت:
 
- التوقف عن تناول المضاد الحيوي بعد تحسن الأعراض وقبل المدة التي حددها الطبيب.
 
- استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب .
 
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
 
-استخدام المضاد الحيوي بدون استشارة الطبيب.
 
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص أخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
 
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا أو إيقاف نموها
 
وقالت وزارة الصحة والسكان إن الإفراط في الاستخدام يزيد من فرص ظهور البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.
 
المضادات الحيوية
 

 


الصحة

الاخطاء الشائعة للمضادات الحيوية

المضادات الحيوية



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