السجن المشدد 5 سنوات لعامل وشقيقته بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخص بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهم "ع.ا." عامل وشقيقته"ن.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ج.ا" بدائرة مركز أخميم.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليه مفاده قيام المتهمين بالتعدى عليه بألواح زجاجية والقائها عليه مما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة بنسبة 30% بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.