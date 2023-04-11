البدء فى رصف طريق أشمون - سنتريس فى المنوفية.. صور

المنوفية - محمود شاكر

تابع المحاسب خالد النمر رئيس مركز و مدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة حسام حسن نائب رئيس المدينة، أعمال البدء في وضع طبقة الرصف بطريق 42 أشمون - سنتريس، والذي يتم رصف القطاع الأول به بطول حوالي 2 كم، وسيتم رصف باقي القطاع بالطريق تباعاً، والذي يتم تنفيذه بواسطة الهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك لخدمة أهالي مركز أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بهذا الطريق دون أي مشاكل أو معوقات.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتذليل كافة العقبات، وإنجاز المهام لسرعة نهو أعمال الرصف بطريق اشمون -سنتريس، نظراً لأهمية هذا الطريق وحيويتة ولتحقيق السيولة المرورية للمواطنين من أجل الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة لهم.

وأكد النمر، أن مركز أشمون يشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة تنفيذاً لرؤية مصر 2030.