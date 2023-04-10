اعرف مشروعات حياة كريمة بمدينة أشمون فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أجرى المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ، عددا من الجولات التفقدية المتواصلة، للمتابعة الدورية لمشروعات حياة كريمة بكل القطاعات، وبعدد من الوحدات المحلية، للوقوف على انتظام سير العمل وكفاءة وآلية التشغيل، كما تفقد المجزر الآلي بمدينة أشمون، وكذلك أجرى عددا من الجولات لتفقد مدى انتظام سير العمل داخل مستشفى الليونز لطب العيون بأشمون، والتأكد من توافر الكادر الطبي المقدم لكافة الخدمات الطبية للمواطنين.

كما تفقد رئيس المدينة الموقف النهائي من تنفيذ محطة رفع قرية شوشاي التابعة للوحدة المحلية بسبك الأحد، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % على مساحة حوالي 600 متر، كما تفقد الموقف النهائي من تنفيذ محطة رفع قرية شوشاي التابعة للوحده المحلية بسبك الاحد والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % على مساحة حوالي 600 متر.

كما تفقد رئيس المدينة الموقف النهائي من تنفيذ محطة رفع قرية شوشاي التابعة للوحده المحلية بسبك الاحد والتي تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % على مساحة حوالي 600 متر، كما تم تفقد أعمال التشطيبات النهائية لمركز طب الأسرة بقرية شوشاي والذي يتم إنشاءه على مساحة 1200 م بنسبة تنفيذ 98 % ضمن مبادرة حياة كريمة بقري مركز أشمون.

كما تفقد رئيس المدينة الاعمال الانشائية والتشطيبات بمركز طب الاسرة بقرية منيل الدويب التابعة للوحدة المحلية بسنتريس والذي يقام على مساحة 1480 م بنسبة تنفيذ 80 %، كما تم المرور لتفقد اعمال التشطيبات بمركز تنمية الاسرة والطفل بالقرية والذي يقام على مساحة 720 م بنسبة تنفيذ 80%.

وأكد النمر أن هذه المشاريع التنموية تأتي تحت مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة والتي تهدف الى الارتقاء بمعدل تطور قرى الريف المصري، فيما تفقد الموقف النهائي للتنفيذ لمحطة رفع قرية منيل الدويب والتي تقام على مساحة حوالي 600 متر، ومدى انتظام سير العمل بمدرسة الشهيد شوقي عبد الحكيم للتعليم الاساسي بالقرية والتي تم تنفيذ جناح جديد لها على مساحة600 متر، ودخوله نطاق تقديم الخدمات التعليمية تحت مبادرة حياة كريمة.

وأضاف النمر أنه تابع أعمال النظافة وتمهيد وتسوية ورفع التراكمات بشارع الجامعة بمدينة اشمون وكذا طريق 23 اشمون كفر السيد سمادون، وشوارع قريتي شوشاي ومنيل الدويب فى اطار الحرص الدائم على تمهيد كافة الطرق لضمان السيولة المرورية وتيسير الحركة للمواطنين، موجها ببذل مزيداً من الجهد والعمل المتواصل للنهوض بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.