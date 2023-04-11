وقالت مصادر فلسطينية "إن قوات الاحتلال شددت الإجراءات والتعزيزات العسكرية على حاجزى "تياسير" و"الحمرا" العسكريين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون الفلسطينيون منذ أربعة أيام معاناة حقيقية في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدة مناطق، خاصة فى قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.