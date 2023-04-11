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الإثنين المقبل إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:09 م
الإثنين المقبل إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة شم النسيم وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن يوم شم النسيم الموافق الاثنين 17 أبريل الجارى، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك فى إطار نص قرار رئيس الوزراء رقم 1354 لسنة 2023 على أن يكون يوم الاثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم، وذلك للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

وقال الوزير: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وهنأ وزير القوي العاملة بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تمنحنا المزيد من العزم على مواصلة التكاتف والترابط وبذل التضحيات، لتبقى الدولة المصرية فى وحدة نسيجها نموذجاً يهدى الإنسانية للخير والنماء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار والسلام .


شم النسيم

إجازة شم النسيم

القوى العاملة

إجازة شم النسيم للقطاع الخاص

اليوم السابع بلس



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