اصطدام أتوبيس بعمود إنارة في العمرانية

كتب بهجت أبو ضيف

اصطدم أتوبيس نقل تابع لمؤسسة تعليمية جامعية بعامود إنارة، بمنطقة العمرانية، مما أسفر عن إصابة السائق بجروح طفيفة، وتم إزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى، بنفق نصر الدين في العمرانية، اتجاه ميدان الجيزة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن أتوبيس خاص تابع لمؤسسة تعليمية جامعية اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن اصطدامه بعامود إنارة، وإصابته بجروح طفيفة.