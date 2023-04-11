ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى فى قنا لـ5 أشخاص

قنا صابر سعيد

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة بقنا، إلى 5 وفيات بعد أن تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثتين مجهولى الهوية.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى داخل ترعة فى الجرفية بقرية الجزيرية.

وأسفر الحادث عن مصرع منصور أحمد منصور، 24 عامًا، و4 جثث مجهولى الهوية، وإصابة محمد جلال محمد حسين، 21 عامًا، كسر بالفخذ الأيسر مع ارتجاج بالمخ.

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.