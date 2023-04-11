اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 01:11 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية الحادث
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الشروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول 5 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و العلاج اللازم.
 
وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الشروق.

الشرقية

طريق مصر إسماعيلية الصحراوي

انقلاب ميكروباص

إصابة 5 أشخاص

مستشفي العاشر الجامعي



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة