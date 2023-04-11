إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد؛ إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الشروق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بالشرقية لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر الجامعي بوصول 5 أشخاص مصابين بسحجات وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم و العلاج اللازم.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص في طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي، أمام مدينة الشروق.