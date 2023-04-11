ابن القنصل.. ضبط المتهم بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لمزاولته نشاط غير مشروع فى مجال تزوير المستندات والمحررات الرسمية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة) بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تزوير المستندات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على عملائه "سيئ النية" مقابل مبالغ مالية متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بشقة "مستأجرة" كائنة بمحافظة الجيزة ، وبحوزته (عدد من التوكيلات والشهادات والرخص والكارنيهات المنسوبين لعدد من الجهات "جميعهم مزورين" - الأدوات المستخدمة فى التزوير- مبلغ مالى).. وبمواجهته أقر بقيامه بإصطناع المستندات والمحررات الرسمية ورخص القيادة والتسيير وشهادات المخالفات لترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه غير المشروع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.