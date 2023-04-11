إيطاليا: فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر بعد تصاعد أعداد المهاجرين

كتب أحمد عرفة

قالت سلطات إيطاليا، إنه تم فرض حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر بعد تصاعد أعداد المهاجرين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء أعلن الجمعة، بأن معدل المواليد في إيطاليا انخفض إلى مستوى تاريخي جديد؛ ليقل عن 400 ألف في 2022 مع استمرار تناقص عدد السكان، وقلة المواليد في إيطاليا تُعتبر حالة طوارئ وطنية وإصلاحها من بين التعهدات الرئيسية التي قطعتها، جورجا ميلوني، على نفسها قبل انتخابات العام الماضي التي أتت بها كأول امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء.

وقال المعهد في تقريره السنوي إن إيطاليا سجلت العام الماضي أكثر من 12 وفاة مقابل كل سبعة مواليد، وتقلص عدد السكان 179 ألفًا؛ لينخفض إلى 58.85 مليون نسمة، وتراجع تقلص عدد السكان قليلًا مُقارنة بعامي 2021 و2020 اللذين تأثرا بشدة بجائحة كوفيد-19، فإيطاليا سجلت 392600 مولود في 2022 وهي السنة الرابعة عشرة التي تسجل فيها إيطاليا انخفاضًا في معدل المواليد، وهو أقل رقم تسجله المواليد في سنة منذ توحيد البلاد في 1861.