إفطار جماعى وعيد ميلاد ضمن حفل اللجنة النقابية بمستشفيات قصر العينى.. صور

كتب محمد صبحى

نظمت اللجنة النقابية بمستشفيات قصر العينى برئاسة نبيل العلا، اليوم الثلاثاء، حفل إفطار للعاملين بالمستشفى ، وبحضور الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة والدكتورة منال المصرى القائم بعمل عميد كلية الطب، والدكتور هانى العسلى والدكتورة مروة مشعل نواب المدير التنفيذى لمستسفيات قصر العينى، والدكتور شريف الأنورى مدير مستشفى أبو الريش المنيرة والدكتور منتصر حجازى مدير مستشفى المنيل قبلى، وعدد من قيادات المستشفى، وذلك بأحد الحدائق الكبرى بالقاهرة.

ورحب نبيل أبو العلا رئيس اللجنة النقابية بمستشفيات جامعة القاهرة، بقيادات قصر العينى المشاركين فى حضور حفل الإفطار للعاملين بالمستشفيات، مشيرا إلى أن تنظيم هذا الحفل يأتى بعد توقف دام حوالى 4 سنوات ، ويأتى فى إطار حرص اللجنة النقابية على لم شمل العاملين بالمستشفيات حيث أن حفل الإفطار يأتى وسط أجواء السعادة والسرور بين جميع العاملين.

وأعلن نبيل أبو العلا، عن بدء تسليم العاملين بمستشفيات جامعة القاهرة كارنيه التأمين الصحى الشامل وذلك بعد جهود الدكتور هانى العسلى نائب مدير المستشفيات بما يضمن تقديم مستوى طبى يليق بالعاملين بالمستشفى.

من جانبه قال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة، عن سعادته وحرصه على المشاركة والحضور فى حفل الإفطار وسط العاملين فى المؤسسة العريقة قصر العينى.

وعلى هامش حفل الإفطار، حرصت اللجنة النقابية على تنظيم حفل عيد ميلاد للدكتور حسام صلاح المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة القاهرة وسط أجواء من السعادة والسرور على جميع المشاركين.