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مستشفى قصر العينى يعلن فتح باب التبرع بالزكاة تحت شعار "تبرعك يساوى حياة"

الأحد، 26 مارس 2023 11:52 ص
مستشفى قصر العينى يعلن فتح باب التبرع بالزكاة تحت شعار "تبرعك يساوى حياة" مستشفيات جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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تحت شعار "تبرعك ومساهمتك تساوى حياة"، أعلنت مستشفيات جامعة القاهرة "قصر العينى"، عن فتح قبول التبرعات بالزكاة فى الشهر الكريم خلال شهر رمضان، وذلك لدعم مساندة مرضى قصر العينى.

وأكدت مستشفيات قصر العينى، أنه تم تخصيص حسابات للتبرع بعدد من البنوك المصرية، وأنه يتم توجيه كافة التبرعات لصالح خدمة المرضى بمستشفيات قصر العينى، من خلال شراء أجهزة طبية حديثة واسرة رعاية بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمستشفى.

 

وتقدم جامعة القاهرة خدماتها العلاجية فى جميع التخصصات من خلال 16 مستشفى ومعهد ومركز داخل قصر العينى وذلك بسعة 3 آلاف و692 سريرا، مشيرًا إلى أن الجامعة أنفقت نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات قصر العينى لخدمة المرضى بالمجان من الموارد الذاتية.

 

وأكد تقرير سابق صادر عن جامعة القاهرة ، على أن مستشفيات جامعة القاهرة استقبلت نحو 1.5 مليون مريض على العيادات الخارجية والاستقبال فقط، موضحا أن 50% من المرضى تم استقبالهم بالمستشفى عن طريق الطوارئ، و27% عن طريق العيادات، و17% تحويلات من مستشفيات أخرى سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة، و6% إعادة دخول مرة أخرى لاستكمال العلاج.

 

واشار التقرير إلى أن هناك 176 ألفا و438 مريضا تم حجزهم داخل مستشفيات جامعة القاهرة، إلى جانب 26 ألفا و434 مريضا بوحدات الحالات الحرجة، و2462 بوحدات الأطفال، و26 ألفا 199 بمركز الخدمات بمستشفى المنيل الجامعى، موضحًا أن المستشفيات والمراكز الأعلى من حيث حجز المرضى هى مستشفى الطوارئ 33 ألفا و267 حالة، ومستشفى النساء والتوليد 23 ألفا و703 حالات، ومركز الكلى 18 ألفا و616 مريضا، والمنيل الجامعى قبلى 18 ألفا و359 مريضا، والمنيل الجامعى بحرى 17 ألفا و850 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش اليابانى 16 ألفا و32 حالة، ومركز الملك فهد وجراحات الكلى 11 ألفا و484 مريضا، ومستشفى الأطفال أبوالريش المنيرة 10 آلاف و591 مريضا.

 

 

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