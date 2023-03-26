مستشفى قصر العينى يعلن فتح باب التبرع بالزكاة تحت شعار "تبرعك يساوى حياة"

كتب محمد صبحى

تحت شعار "تبرعك ومساهمتك تساوى حياة"، أعلنت مستشفيات جامعة القاهرة "قصر العينى"، عن فتح قبول التبرعات بالزكاة فى الشهر الكريم خلال شهر رمضان، وذلك لدعم مساندة مرضى قصر العينى.

وأكدت مستشفيات قصر العينى، أنه تم تخصيص حسابات للتبرع بعدد من البنوك المصرية، وأنه يتم توجيه كافة التبرعات لصالح خدمة المرضى بمستشفيات قصر العينى، من خلال شراء أجهزة طبية حديثة واسرة رعاية بما يساهم فى تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمستشفى.

وتقدم جامعة القاهرة خدماتها العلاجية فى جميع التخصصات من خلال 16 مستشفى ومعهد ومركز داخل قصر العينى وذلك بسعة 3 آلاف و692 سريرا، مشيرًا إلى أن الجامعة أنفقت نحو مليار و300 مليون جنيه على تطوير مستشفيات قصر العينى لخدمة المرضى بالمجان من الموارد الذاتية.