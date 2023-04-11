إعلام القاهرة تختتم غدا امتحانات الميد تيرم وعميد الكلية: انتظام أعمال التصحيح

كتب محمد صبحى

تختتم كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، غدًا الأربعاء، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية وكافة الشعب، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن بالكلية بشأن تنظيم امتحانات الميد تيرم، وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية دون رصد أى مشاكل أو معوقات أمام طلاب الكلية.

كانت الدكتورة حنان جنيد قالت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن امتحانات الميد تيرم أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، تؤدى على فترات وذلك تجنبا للزحام داخل الكلية بعد أداء الاختبارات خاصة فى ظل انتظام العملية التعليمية بالكلية طوال شهر رمضان .