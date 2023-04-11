إعلام القاهرة تختتم غدا امتحانات الميد تيرم وعميد الكلية: انتظام أعمال التصحيح

تختتم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، غدًا الأربعاء، امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى "الميد تيرم" بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية وكافة الشعب، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن بالكلية بشأن تنظيم امتحانات الميد تيرم، وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية دون رصد أى مشاكل أو معوقات أمام طلاب الكلية.
كانت الدكتورة حنان جنيد قالت فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن امتحانات الميد تيرم أن امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى الميد تيرم، تؤدى على فترات وذلك تجنبا للزحام داخل الكلية بعد أداء الاختبارات خاصة فى ظل انتظام العملية التعليمية بالكلية طوال شهر رمضان.
وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن تصحيح المواد يتم أول بأول بمجرد انتهاء الطلاب من المادة يبدأ أعضاء هيئة التدريس وأساتذة المواد فى أعمال التصحيح والرصد وذلك حتى تتمكن الكلية من إعلان النتيجة بعد انتهاء الطلاب من أداء أخر مادة بوقت قصير وإتاحة التقدم بالتماسات على المواد مباشرة.
وتشهد كليات جامعة القاهرة انتظاما فى عقد المحاضرات منذ انطلاق شهر رمضان المبارك مع التوسع فى تنظيم أنشطة رياضية ومسابقات للطلاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة