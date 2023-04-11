إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بصحراوى أطفيح

عبد الرحمن سيد

أصيب 8 اشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالطريق الصحراوى في أطفيح ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 8 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.