اليوم السابع
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إصابة شاب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

الثلاثاء، 11 أبريل 2023 12:36 م
إصابة شاب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر ارشيفية - انقلاب دراجة نارية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالحي 11، في مدينة 6 أكتوبر أسفر عن إصابة أحد الأشخاص. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أثناء قيادته دراجة بخارية، تعرض لحادث وتعرضت الدراجة للانقلاب، مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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