إصابة شاب فى حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب شاب في حادث انقلاب دراجة بخارية بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالحي 11، في مدينة 6 أكتوبر أسفر عن إصابة أحد الأشخاص.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شاب أثناء قيادته دراجة بخارية، تعرض لحادث وتعرضت الدراجة للانقلاب، مما أدى إلى إصابته، وتم نقله إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.