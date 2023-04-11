أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز الطبيعى عالميًا.. انفوجراف

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.341 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 4.199دولار للجالون.

وسجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، 84.74 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 80.35 دولار.

ونشرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، " أوابك "، المستجدات الأسبوعية بأسواق النفط العالمية، فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث سجلت أسعار النفط الخام الآجلة، المكاسب الأسبوعية الثالثة لها على التوالي، للمرة الأولى خلال عام 2023، بلغت نسبتها نحو 6.6%.

وفيما يتعلق بالعوامل الرئيسية الداعمة لارتفاع أسعار النفط تضمنت الأتى قرار دول أوبك + بإجراء خفض إضافي طوعي على إنتاجها مقداره نحو 1.7 مليون ب/ي خلال الفترة (مايو - ديسمبر ( 2023، بهدف دعم استقرار سوق النفط العالمي.

وأيضا انخفاض مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية للأسبوع الثاني لها على التوالي، وبشكل أكبر من المتوقع بلغ نحو 3.7 مليون برميل، وانخفاض المخزونات الاستراتيجية إلى أدنى مستوياتها المسجلة منذ ديسمبر 1983 وهو نحو 371.2 مليون برميل.