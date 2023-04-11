أخصائية تغذية: المغنسيوم والزنك معادن تفيد صحة قلبك

كتبت رانيا عامر

مما لا شك فيه أن النظام الغذائي الذي يتبعه الإنسان كروتين يومي في حياته يساعده في الحفاظ علي الصحة العامة له، لذا فيجب عليه ضم بعض المعادن للحمية الغذائية التي تناسبه، ومن ضمن تلك المعادن النحاس والزنك والمغنسيوم وتلك المعادن التي تفيد صحة القلب والأوعية الدموية بالجسم.

وكشفت إحدى الدراسات الروسية، عن أن معادن المغنيسيوم والزنك والنحاس هي عناصر كيميائية مفيدة لصحة جهاز القلب والأوعية الدموية، وذلك وفقًا لما نشره موقع كومسومولسكايا برافدا.

ومن جانبه قالت الدكتورة ماريا فولينكينا أخصائية التغذية الروسية، أن المغنيسيوم والزنك والنحاس توفر الأداء الصحيح لنظام القلب والأوعية الدموية.



وأكدت الدكتورة ماريا، إنه يجب تعاطي المغنيسيوم في حال الاضطرابات كالقلق، ويؤثر نقص هذا العنصر الكيميائي بشكل خطير على الحالة الصحية ، مشيرة الي أن الزنك يلعب دورًا رئيسيًا في جهاز المناعة وفي إنتاج الطاقة، ويساعد مع النحاس في ضمان الأداء السليم لنظام القلب والأوعية الدموية.



كما أشارت أخضائية التغذية ماريا، بإن فيتامين "بي 12" يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين، كما أنه يحفّز جهاز المناعة مع تقوية الجهاز العصبي. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتحد جيدًا مع حمض الفوليك (B9)، لذا يجب تناولهما معا.

وأضافت الخبيرة إن "هذه المغذيات الدقيقة ضرورية لدعم التفاعل المثيلي، الذي بدوره يقوم بإصلاح الحمض النووي ومقاومة السرطان، ويلعب دورا مهما في النشاط الدهني.