أخبار الاقتصاد فى مصر اليوم الثلاثاء 11 أبريل 2023

كتب إسلام سعيد

ننشر أبرز الأخبار الاقتصادية اليوم في مصر وذلك لأهم ما شهدته أسواق المعادن الثمينة في مصر والبورصة العالمية وكذلك تطورات سوق المال في مصر وأداء الحكومة والمجموعة الاقتصادية.

أداء البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية ، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.9%، يليه قطاعي الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 2.1%، وصعد قطاعي السياحة والترفيه، والمنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وقفز قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1%.

كما ارتفعت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 0.8%، 0.7%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، ثم قطاعي البنوك، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.5%، 0.2%، على التوالي.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.091 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 422.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.2 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 81.14% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.59%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 26.09% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.90%.



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