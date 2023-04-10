6 أغذية خارقة لنمو سريع للشعر.. أبرزها السبانخ والأفوكادو

كتب – حسام الشقويرى

الأطعمة الخارقة هي أطعمة غنية بالمغذيات يمكن أن توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز الصحة العامة. يمكن أن يساعد تناول نظام غذائي متوازن يتكون من الأطعمة الغنية بالمغذيات في تعزيز نمو الشعر وفروة الرأس بشكل صحي، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

بعض الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تساعد في تعزيز نمو الشعر تشمل:

سمك السالمون

يعتبر سمك السلمون مصدرًا ممتازًا للبروتين الضروري لصحة الشعر. يساعد البروتين في الحفاظ على شعرك قويًا ومرنًا ، ويمكن أن يساعد في منع التقصف وكذلك الأطراف المتقصفة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتوي سمك السلمون على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد على تغذية وترطيب شعرك. تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في السلمون في الحفاظ على رطوبة فروة رأسك وتغذيتها ، مما يعزز نمو الشعر الصحي. يحتوي السلمون أيضًا على كمية كبيرة من فيتامين د الذي يساعد في الحفاظ على شعرك صحيًا وقويًا.

الأفوكادو

الأفوكادو مصدر كبير للدهون الصحية والمغذيات المفيدة لصحة الشعر. تساعد الدهون الموجودة في الأفوكادو على ترطيب وتغذية فروة الرأس ، بينما تساعد الفيتامينات والمعادن الموجودة في الفاكهة على تعزيز نمو الشعر وتقليل التكسر. كما أن الأفوكادو غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي فروة الرأس والشعر من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو غنية بالزنك ، وهو ضروري لنمو الشعر الصحي. يساعد الزنك في تعزيز تجديد الخلايا ، مما قد يساعد في تقليل تساقط الشعر.

البيض

البيض مليء بالبروتين والبيوتين وفيتامين د ، وكلها ضرورية لنمو الشعر.

السبانخ

السبانخ مصدر كبير للعناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر. إنه مصدر غني بفيتامين A و C و E ، وكلها مهمة لنمو الشعر الصحي. يساعد فيتامين أ على تقوية الشعر وحمايته ، بينما يساعد فيتامين ج على تعزيز إنتاج الكولاجين الضروري لشعر صحي وقوي. يساعد فيتامين إي أيضًا على حماية الشعر من التلف الذي تسببه الجذور الحرة.

التوت

يعتبر التوت مصدرًا رائعًا لمضادات الأكسدة ، والتي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من الأضرار البيئية التي تسببها الجذور الحرة. التوت غني بالفيتامينات والمعادن ، مثل فيتامينات A و C و E التي تساعد على تغذية الشعر وتعزيز نمو الشعر الصحي. يحتوي التوت أيضًا على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأساسية ، والتي يمكن أن تساعد في الحفاظ على فروة الرأس رطبة وصحية. أخيرًا ، يحتوي التوت على إنزيمات طبيعية يمكن أن تساعد في تكسير الدهون الزائدة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل تهيج فروة الرأس وقشرة الرأس.

من خلال دمج هذه الأطعمة الفائقة في نظامك الغذائي ، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحة شعرك وتعزيز نمو الشعر الصحي.