علاجات طبيعية لإزالة تراكم الجير من الأسنان

كتبت إيناس البنا

حتى لو كنت تعتني بأسنانك بشكل ممتاز، ستبقى البكتيريا في لثتك، حيث تتحد هذه البكتيريا مع بقايا الطعام التي تبقى على أسنانك لتكوين طبقة البلاك ، وهي طبقة لزجة من البكتيريا ، والتي تتصلب على أسنانك.

وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، يمكن أن يساعد التنظيف بالفرشاة والخيط يوميًا في التخلص من البلاك، ومع ذلك، فإن المشكلة تحدث عندما يبقى البلاك على أسنانك لفترة طويلة.

عندما يتشكل الجير على أسنانك، يصبح التخلص من الجير بالفرشاة والخيط المنتظم أمرًا صعبًا، بعد ذلك، يتطور المزيد من البلاك على أسنانك. عندما يتراكم فوق خط اللثة ، يصبح الوضع كئيبًا، نظرًا لأن البلاك والقلح حمضيان ، فيمكنهما التسبب في تآكل المينا وتجويفه.

من ناحية أخرى، يمكن أن تسبب البكتيريا تهيجًا وأمراض اللثة ، مما يؤدي إلى تراجع اللثة، في حين أنه من الضروري الذهاب لتنظيف الأسنان للتخلص من هذه المادة الصلبة والبنية والمعدنية، فإليك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لإزالتها.

المضمضة بالزيت



يعد سحب الزيت أحد الخيارات التي يمكنك استخدامها لإزالة تراكم البلاك من أسنانك، لاحظت دراسة في مجلة الطب التقليدي والتكميلي أن سحب الزيت يقلل البلاك ، ودرجات اللثة ، والأعداد البكتيرية بطريقة ذات مغزى إحصائيًا .

في هذا، يمكنك الاستفادة من زيت جوز الهند أو السمسم، في هذه الطريقة ، تحتاج إلى تمضمض ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند أو زيت السمسم في فمك لمدة 15 إلى 20 دقيقة يوميًا، يمكن أن يساعد ذلك في تقليل عدد البكتيريا في فمك ، والتي بدورها يمكن أن تساعد في منع تراكم الجير.

صودا الخبز



تستخدم صودا الخبز في المطبخ منذ سنوات ويمكن استخدامها للتخلص من تراكم الجير، اقترحت مراجعة أمريكية أن معجون أسنان صودا الخبز قد يكون أكثر فعالية من معجون الأسنان التقليدي في تقليل البلاك في الفم.

له خصائص كاشطة خفيفة يمكن أن تساعد في إزالة البقع السطحية ومنع تكون الجير، في هذا ، تحتاج إلى خلط كمية صغيرة من صودا الخبز مع الماء لتشكيل عجينة ، ثم استخدامها لتنظيف أسنانك.

فيتامين سي



طريقة أخرى لإزالة تراكم الجير هي تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي، يمكن أن يساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C ، مثل الحمضيات والتوت والخضروات الورقية ، في تقوية جهاز المناعة وتقليل الالتهاب في اللثة ، مما يساعد على منع تراكم الجير.

زيت القرنفل



يمكنك أيضًا استخدام زيت القرنفل للتخلص من تراكم الجير في أسنانك. يحتوي زيت القرنفل على خصائص طبيعية مضادة للبكتيريا ومضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في مكافحة البلاك والجير، يمكنك استخدام زيت القرنفل كغسول للفم عن طريق خلط بضع قطرات من زيت القرنفل بالماء واستخدامه بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة.