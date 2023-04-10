وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد نهائي الدورة الرمضانية لكرة الطائرة للفتيات

شارك سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات اللقاء النهائى للدورة الرمضانية كرة الطائرة بنات، على أرض ملعب الخارجة المتميزة للغات يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وكانت المباراة النهائية بين فريقى طالبات مدرسة باريس الإعدادية والخارجة المتميزة للغات حيث أسفرت النتيجة عن فوز مدرسة الخارجة المتميزة للغات بالبطولة.

وهنأ مدير التعليم بالمحافظة طالبات المدرسة بهذا الفوز، مثمنا مجهودات توجيه عام التربية الرياضية (بنات) للجهد المبذول والمتميز فى البطولة وحسن أداء العمل، ووجه بضرورة الاستعداد لعقد مجموعة من الأنشطة الرياضية مع مطلع صيف 2023.

وفى سياق متصل شهد وكيل التعليم بالوادى الجديد يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، فعاليات الأمسية الرمضانية التى نظمتها مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك من منطلق الحرص على إضفاء أجواء رمضانية مبهجة فى نفوس الجميع وإحياء ليالى رمضان المباركة بمشاركة الطلاب، وتضمنت الأمسية القرآن الكريم ومجموعة من الفقرات منها تواشيح وإنشاد دينى نالت استحسان الحضور.

ووجه مدير التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم فى إنجاحه والظهور بالمظهر اللائق والمشرف متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.