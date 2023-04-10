وكيل إعلام القاهرة: دراما المتحدة بمسلسلات الـ15 حلقة قضت على الملل فى الأحداث

كتب ــ محمد صبحى

قالت الدكتورة وسام نصر، وكيل كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقدم قوالب درامية مختلفة هذا العام، مشيرة إلى أن الأعمال على مستوى جيد من الإنتاج والتصوير والإخراج والكتابة.

وأضافت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دراما شهر رمضان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تشهد تطورا كبيرا على كل المستويات، كما أن هذه المسلسلات تلقى الضوء على عدد كبير من الممثلين وسيكون لهم مستقبل فى عالم الدراما وعالم التمثيل، مشيرةً إلى أن مسلسلات هذا العام والتطوير فى التحول نحو المسلسلات ذات الـ15 حلقة، وهذا أمر إيجابى حقق سرعة فى إيقاع الأحداث بالمسلسلات بدلا من الاسطنبات التى أنتهجتها الدراما سابقًا من خلال المسلسلات الـ 30 حلقة لتنتهى مع نهاية شهر رمضان، وكان بها نوع من الملل والمط فى الأحداث.

وأشادت وكيل كلية الإعلام بجامعة القاهرة بالمسلسلات ذات 15 حلقة للشركة المتحدة، مؤكدة أن هذا النوع أتاح الفرصة فى إيقاع الأحداث وعدم تسبيب أى نوع من الملل لدى الجمهور، وأتاح الفرصة أمام أفكار متعددة وممثلين متعددين وجهات إخراجية مختلفة لتقديم رؤى وأعمال إنتاجهم للجمهور بهذا الشكل.

وأكدت الدكتورة وسام نصر، أن هناك تنوعا فى دراما الشركة المتحدة فى كل المستويات الإنتاجى والإخراجى والتمثيل والأداء والمضامين المقدمة وعدد الحلقات.