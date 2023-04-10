اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 05:20 م
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وصول معدات أكبر مركز لتصنيع الألبان بالوادى الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 10 أبريل 2023 04:00 م
وصول معدات أكبر مركز لتصنيع الألبان بالوادى الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة جانب من المعدات
الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

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أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم الإثنين، عن وصول معدات مجمع الألبان المُنفذ، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية الكفاح بمركز الفرافرة، والذي يُعد أول وأكبر مركز من نوعه بالمحافظة؛ لتعظيم الاستفادة من الألبان وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لمربِّي الثروة الحيوانية من أهالي المركز، بطاقة إنتاجية تبلغ 10 أطنان/ اليوم، ويهدف إلى تجميع الألبان من المربين بنطاق المركز، وتوفير عائد اقتصادي لهم، في إطار خطة دعم وتمكين الأسر الأكثر احتياجًا بقرى المبادرة.
 
وكان محافظ الوادي الجديد، أجرى الاسبوع الماضى، جولة تفقدية بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز الفرافرة، يرافقه نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من التنفيذين المعنيين، حيث تفقد موقف المشروعات الخدمية والتنموية الجارية بقرية عثمان بن عفان، استعدادًا لبدء تجهيز وتأثيث المنشآت الحكومية التي تم الانتهاء من تأسيسها.
 
وخلال جولته، دشن المحافظ أعمال غرس وزراعة الأشجار المثمرة بقرى الكفاح، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالمحافظات، موجهًا برعاية الأشجار المزروعة؛ لتحقيق الهدف من المبادرة والتوسع في زيادة الرقعة الزراعية.
جانب من المعدات (1)
جانب من المعدات (1)

جانب من المعدات (4)
جانب من المعدات (4)

جانب من المعدات (2)
جانب من المعدات (2)

جانب من المعدات (3)
جانب من المعدات (3)

 


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