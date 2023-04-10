التخطيط: مليون مواطن يستفيدون من مشروعات حياة كريمة بمحافظة الفيوم

كتبت أسماء أمين

ذكرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها، عدد القرى المستفيدة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الفيوم 66 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين مليون نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الفيوم التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 2 وحدة اجتماعية، 20 مجمع خدمات زراعية، 19 نقطة اسعاف، 63 وحدة صحية، 809 فصل دراسي، 80 مدرسة، 6 مراكز تنمية أسرة، 5 محطات مياه شرب، 63 مشروع صرف صحي، 10 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 68 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 68 مركز شباب، 20 مجمعات خدمات حكومية، 33 مكتب بريد، 8 نقاط شرطة، 11 سوق، 8 مواقف، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 35 كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 390 كم، بالاضافة إلى أنشاء 2 مركز تأهيل لذوي الهمم.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الفيوم في خطة 22/2023 تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 205,7 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 27,5 مليون جنيه لتحسين البيئة، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 114 مشروع، وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من المستهدف تنفيذ 14 مشروعا تنمويا منها إنشاء جامعة الفيوم الأهلية.



وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الفيوم أوضح التقرير أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 210 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الفيوم بخطة عام 22/2023 تبلغ 2,6 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8% عن خطة العام السابق، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".