وزير النقل يتفقد ورش كوم أبو راضى فى بنى سويف.. صور

كتب سيد الخلفاوى

تفقد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، ورش كوم ابوراضى ببنى سويف المتخصصة فى إجراء العمرات المختلفة لكافة أنواع العربات الدرجة الاولى والثانية لمكيفة والعربات المميزة والمطورة، يرافقه المهندس محمد عامر رئيس هيئة السكة الحديد، وعدد من قيادات هيئة السكة الحديد .

وتابع الوزير أعمال التطوير الشامل للعربات الإسبانى درجة أولى وثانية مكيفة، موجها بتطوير العربات بمنتجات محلية وتصنيع محلى، بما يوفر العملة الصعبة، كما تابع أعمال عمرات بواجي العربات والعمرات الخفيفة والعمومية والتجديد الشامل للعربات المميزة و تفقد أقسام الورش المختلفة.

ووجه الوزير بأن يتم المراجعة والتفتيش على عمليات التطوير والتحسين للعربات بما يضمن عدم خروج أى عربة من الورش، قبل أن تتم المراجعة الكاملة لضمان جودة الانتاج، ومراجعه مراحل التطوير خطوة بخطوة لمتابعة أي ملاحظات أثناء العمل قبل خروج العربات من الورش.

ومن المقرر أن يتناول الوزير الإفطار مع عمال ورش كوم ابو راضى ببنى سويف، وعقد لقاء مع العمال لمناقشتهم فى مشاريع التطوير بالسكة الحديد.



تفقد وزير النقل



جانب من تفقد الوزير