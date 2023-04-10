وزير النقل: نسابق الزمن لإطلاق الأسطول التجارى المصرى لخدمة تجارة مصر الخارجية

وأكد وزير النقل خلال لقائه بالعاملين أنه منذ توليه حقيبة النقل تعهد أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأمام الشعب المصري، بجعل هيئات وشركات وزارة النقل في طليعة مؤسسات الدولة، وأن ذلك سيتحقق بسواعد أبنائها، ومن هنا كان الاهتمام بالعنصر البشري إحدى الركائز الأساسية في تطوير منظومة النقل في مصر، وحيث تم وضع أسس جديدة لاختيار وانتقاء العنصر البشري وفق معايير دقيقة تسهم في تأدية مهام كل وظيفة وفقا للتوصيف الموجود في الكارت الوظيفي لكل وظيفة، فمثلا في السكة الحديد يتم اختيار وتدريب العناصر الجديدة من المؤهلات العليا في الكلية الحربية والمؤهلات المتوسطة في المعهد الفني للقوات المسلحة مع تدريب وتأهيل وتثقيف وتعليم العناصر الحالية وإرسال المدربين للخارج للتدريب على أحدث أنواع تكنولوجيا النقل للاستفادة منهم في تدريب العاملين الحاليين بمجالات النقل المختلفة، كما أنه عند ترقي أي موظف فيجب إعادة تأهيله واختباره لشغل الوظيفة وأن وزارة النقل تقوم بالاستفادة المثلى من كل موظف حتى يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وخاصة أن وزارة النقل وزارة خدمية وأن عوائد الوزارة تساهم بشكل غير مباشر على الاقتصاد القومي.

وأشار الوزير إلى ضرورة الاهتمام بالروح المعنوية للعاملين والاهتمام بتوفير رعاية صحية متميزة وتوفير المصايف وكافة الخدمات الاجتماعية الأخرى لخلق بيئة عمل مناسبة مشيرا إلى ضرورة اثابة المجتهدين وأن الحوافز لمن يعمل وأن الارباح للشركات التى تحقق مكاسب فقط مشيرا إلى التفانى فى خدمة المواطنين والعمل على تحويل اى شركة خاسرة إلى شركة تحقق أرباح لافتا إلى انه لا مكان لمتخاذل ولاتهاون مع اى مقصر.

وأشار الوزير إلى خطة تطوير السكة الحديد والتعاقد على 260 جرار جديد تم استلام منهم 111 جرار جديد والتعاقد على 1350 عربة روسى جديدة، وإدخال قطارات تالجو الفاخرة فى الخدمة بالإضافة إلى التطوير والتحديث المستمر لأنواع العربات المختلفة فى إطار التطوير الشامل لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية

وأكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة من كافة العاملين بالشركة القابضة للنقل البحرى والبرى وشركاتها التابعة والعاملين بشركة السوبر جيت لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين وبما يساهم فى أن تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة فى هذا المجال وفيما يتعلق بشركات نقل الركاب التابعة للقابضة وكذلك شركة السوبرجيت.

كما أكد وزير النقل على ضرورة التدعيم الدائم بأحدث انواع الأتوبيسات وخاصة التى تعمل بالغاز والكهرباء و تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات، وقادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع فى إقامة محطات نموذجية مثل محطتى شركة السوبرجيت فى كل من عدلى منصور ونادى السكة الحديد وكذلك العمل المستمر على التوسع فى خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة والمحافظة على مستوى الكفاءة الفنية والجودة وتميز الخدمة من خلال التحديث الدائم للأسطول

كما أكد وزير النقل على أهمية قيام شركات تداول الحاويات (دمياط-الإسكندرية- بورسعيد ) ببذل كافة الجهود فى مجال تداول الحاويات والبضائع ونقلها وتخزينها إلى الملاحق المخصصة والقيام باستمرار بأعمال الإصلاح والصيانة للحاويات وإدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض بالموانئ المختلفة مشيرا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات والاليات الخاصة بشركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة لخلق كيانات قوية قادرة على منافسة شركات القطاع الخاص وكذلك التطوير المستمر لشركات التوكيلات الملاحية لتقديم افضل مستويات الخدمة فى مجال اعمال السياحة الداخلية والخارجية وحجز أماكن وشحن البضائع على السفن الأجنبية ونقل الحاويات واعمال التخليص الجمركى ومناولة البضائع والتخزين داخل المناطق الجمركية وكذلك التطوير المستمر لشركة المستودعات المصرية وشركات الشحن والتفريغ وامدادها بأحدث المعدات .

وأوضح الوزير انه فى اطار توجيهات الرئيس عب دالفتاح السيسى رئيس الجمهورية باستعادة قوة الأسطول التجارى المصرى يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذا الهدف حيث يتم شراء سفن جديدة لشركات الملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل ومنها شركة الملاحة الوطنية حيث وصل عدد السفن التجارية بشركة الملاحة الوطنية إلى 13 سفينة ( 12 سفينة صب – 1 سفينة حاويات ) وكان اخر السفن التى تم شرائها لتدعيم اسطول الشركة السفينة وادى الملوك مشيرا إلى أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى للمساهمة الفاعلة فى نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.