اليوم السابع
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الإثنين، 10 أبريل 2023 05:41 م
أكرم القصاص
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وزارة الدفاع الروسية تعلن استعادة 106 عسكريين من أوكرانيا

الإثنين، 10 أبريل 2023 05:06 م
وزارة الدفاع الروسية تعلن استعادة 106 عسكريين من أوكرانيا القوات الروسيه
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إعادة 106 عسكريين روس أسرى من الأراضي التي تسيطر عليها السلطات الأوكرانية .

وقالت الدفاع الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الاثنين - إنه : "نتيجة عملية تفاوضية اليوم، أعيد 106 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، تعرضوا لخطر مميت في الأسر".

وأضاف البيان أن الجنود المفرج عنهم سيتوجهون على متن طائرات النقل العسكرية إلى موسكو للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة للدفاع الروسية .

وأكد ألبيان أن جميع المحررين يتلقون كل المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

يذكر أن آخر عملية تبادل للأسرى جرت بين موسكو وكييف قبل أكثر من شهر في 7 مارس، عندما أعلنت الدفاع الروسية عن تحرير 90 عسكريا .

 


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الحرب الروسية الاوكرانية



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