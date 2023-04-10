نقابة الأطباء تنعى عضو مجلس فرعية دمياط

كتبت آية دعبس

نعت نقابة أطباء مصر ، ببالغ الأسى الدكتور عبد العزيز فوده استشاري الجراحة العامة بدمياط ومدير مستشفى دمياط التخصصي، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بدمياط سابقاً وأمين صندوق وعضو مجلس نقابة دمياط حاليا، داعية الله أن يغفر للفقيد وأن يتقبله فى الشهداء والصديقين وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.

من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن الأنشطة التى قدمتها خلال شهر مارس الماضى فى نواحى الدعم الإجتماعى للأطباء وأسرهم بإجمالى مبلغ أربعمائة وخمسة عشر وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً (415515 جنيها).