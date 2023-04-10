اليوم السابع
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نقابة الأطباء تنعى عضو مجلس فرعية دمياط

الإثنين، 10 أبريل 2023 02:30 م
نقابة الأطباء تنعى عضو مجلس فرعية دمياط نقابة الأطباء تنعى عضو مجلس فرعية دمياط
كتبت آية دعبس

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نعت نقابة أطباء مصر، ببالغ الأسى الدكتور عبد العزيز فوده استشاري الجراحة العامة بدمياط ومدير مستشفى دمياط التخصصي، مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بمديرية الصحة بدمياط سابقاً وأمين صندوق وعضو مجلس نقابة دمياط حاليا، داعية الله أن يغفر للفقيد وأن يتقبله فى الشهداء والصديقين وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.
 
من ناحية أخرى، كانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة الأطباء عن الأنشطة التى قدمتها خلال شهر مارس الماضى فى نواحى الدعم الإجتماعى للأطباء وأسرهم بإجمالى مبلغ أربعمائة وخمسة عشر وخمسمائة وخمسة عشر جنيهاً (415515 جنيها).
 
قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية أن أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية المستمرة هى تقديم مختلف أشكال الدعم للأطباء وأسرهم فى الأزمات‘ ومنها تقديم الدعم المادى للعلاج والدراسة لأبناء الأطباء وحالات الوفاة الكارثية وبالأخص لشباب الأطباء، وأعلنت الدكتور إيمان سلامة أن اللجنة قدمت دعماً ماليا لأسر اثنين من الأطباء شهداء كورونا بقيمة عشرون ألف( 20000) جنيه، كما قدمت اللجنة الاجتماعية دعماً ماليا للمساعدة فى دراسة أبناء الأطباء خلال شهر مارس بقيمة مبلغ 244 ألف(244000 ) جنيه لعدد 65من أسر الاطباء، وبالنسبة للدعم العلاجى قدمت اللجنة الاجتماعية فى شهر مارس الماضى مبلغ وقدره مائة واحد وخمسون الف وخمسمائة وخمسة عشر جنيه( 151515جنيه)دعما مادياً للعلاج استفاد منها 31 فرد.

نقابة الاطباء

شهداء الاطباء

وفيات الاطباء



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