مطبخ الخير بالمنوفية.. 13 سنة يقدم وجبات الإفطار للصائمين بقرية زاوية جروان

المنوفية - محمد فتحى

للعام الثالث عشر على التوالى، يواصل مايقرب من 70 إلى 80 شابا وفتاة، مبادرة إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تجهيز الوجبات لإفطار الصائمين، حوالي 500 شخص يوميًا من مطبخ الخير، الذى يمتلئ بالخير من المواد الغذائية بفضل الله وتبرعات أهالى القرية وقرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

ويقول أيمن الدهشورى منسق مبادرة إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، إن مشروع إفطار صائم زاوية جروان، عبارة عن وجبات إفطار جاهزة ساخنة، توزع على أهالينا فى بيوتهم قبل الإفطار بنصف ساعة، مشيرًا إلى أن وجبة إفطار صائم بتتكون من اللحوم أو الدواجن بما يكفى أسرة متوسطة، نصف فرخة أو 3 قطع لحمة، بالإضافة إلى الأرز والخضار والسلاطة الخضراء.

وأكد بهاء عبد العظيم أحد الشباب المشاركين فى مشروع إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أن مبادرة إفطار صائم بيتم تنفيذه عن طريق فريق متطوعين من مختلف الأعمار مايقرب من 80 شاب وفتاه ودورى هو التنسيق، والمشروع بيعتمدو بشكل كامل على التبرعات المادية أو العينية، ونعملةبكافة طاقتنا بإستغلال أفضل إستغلال.

ويضيف أحد الشباب المشاركين فى مشروع إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، أننا كنا ننظم منذ ثلاثة أعوام بجانب مبادرة إفطار صائم للأسرة الفقيرة فى القرية.

وجبة إفطار المسافر وكانت بتتكون من ساندويتش شاورمة لحم أو فراخ وساندويتش كبدة بالإضافة إلى بعض البطاطس المقلية وزجاجة ماء لكل مسافر وسائق ولكن هذا العام تم توفير كافة الوجبات لأهالى القرية.

وأكد بهاء أنه يتم طهى على يد شيفات متخصصين ويتم تجهيز الوجبات بطريقة فندقية، لغير القادرين من أهالى القرية، حيث يتم التنظيم للمبادرة قبل شهر رمضان بشهر وذلك عن طريق التبرعات المادية والعينيه، حيث يقوم العديد من أهالى القرية بالتبرع للمشروع ووصلت بعض التبرعات هذا قيام أشخاص بالتبرع بعجول يتم ذبحها، ويتم تخزين اللحوم فى المبردات وقد تكفى لمدة 5 أيام، بالإضافة المواد الغذائية والتى تملئ المخزن بفضل الله وتبرعات الأهالى حيث تبلغ التبرعات قرابت نصف مليون جنيه، مشيرًا إلى أن العام الماضى بلغت قيمة الوجبات التى تم تجهيزها مايقرب من 500 ألف جنيه، لمطبخ الخير بمبادرة إفطار صائم بقرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية.



الشيف أثناء تجهيز الوجبات



الكفته بمشروع إفطار صائم



الوجبات الساخنة داخل إحدى السيارات



الوجبات بعد التجهيز



جانب من تحضير الوجبات