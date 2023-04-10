مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات أوروبية من ألمانيا والتشيك وإيطاليا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الاثنين، 6 رحلات طيران من عدة دول أوربية ضمن 130 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من أول أمس السبت حتى نهاية الأسبوع.

وتبين من جداول التشغيل، أن الرحلات الوافدة لمطار مرسى علم اليوم، تصل من 3 دول منها رحلتين من العاصمة التشيكية براغ، ورحلتين من المطارات الإيطالية بينهم رحلة من مطار مدينة ميلانو، ورحلة من ألمانيا.

وتبين حسب كشوف رحلات الطيران الوافدة خلال الأسبوع الجارى أن الرحلات الوافدة تصل أغلبها من 11 دولة أوربية، وهى التشيك وبولندا وألمانيا وإيطاليا، حيث يصل الألاف من السياح يوميا للاستمتاع بجمال الطبيعة.