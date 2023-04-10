مصرع طفل تعرض لاختناق بحبل "مرجيحة" أثناء اللعب بمنشأة القناطر

كتب ــ بهجت أبو ضيف

فارق طفل الحياة نتيجة تعرضه ل اختناق أثناء اللعب بـ"مرجيحة " داخل مسكنه في منشأة القناطر، وكشفت تحريات رجال المباحث، أن الحبل التف حول رقبته خلال اللعب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، أن طفلا يبلغ من العمر 10 سنوات، لقى مصرعه خلال اللعب، حيث التف حبل "المرجيحة" حول رقبته مما أدى لوفاته في الحال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.