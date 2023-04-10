مذكرة تفاهم بين كليتى إعلام القاهرة والنهضة لتدريب الطلاب بجامعة القاهرة

كتب محمد صبحى

وقعت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتورة هبة السمرى عميد كلية الإعلام ب جامعة النهضة ، ظهر اليوم الإثنين مذكرة تفاهم بشأن إتاحة تدريب الطلاب بمعامل ومراكز كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وذلك بمقر الكلية وبحضور قيادات الكليتين والدكتورة نشوة عقل مدير مركز التدريب والتوثيق بإعلام القاهرة.

وقالت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة خلال توقيع مذكرة التفاهم، أن الهدف من مذكرة التفاهم توفير خدمات التدريب لطلاب جامعة النهضة بكلية الإعلام بالإضافة إلى اتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس بجامعة النهضة لتحكيم ونشر الأبحاث العلمية فى المجلات العلمية لكلية الإعلام.

وأشارت الدكتورة حنان جنيد، إلى أن الكلية تدرس التوسع فى توقيع مذكرات التفاهم وبرتوكولات التعاون خلال الفترة المقبلة وذلك مع المؤسسات التعليمية المعتمدة وذات السمعة الاكاديمية الجيدة.

ويستقبل مركز التدريب والتوثيق والانتاج الاعلامى بكلية الإعلام بجامعة القاهرة برئاسة الدكتورة نشوة عقل، تدريب طلاب كليات الاعلام لرفع مهارات العمل الإعلامى على مستوى الإعلام التقليدى والرقمى الجديد وتوفير كورسات تدريبية على فنون الصحافة والإنتاج والكتابة والجرافيك والعلاقات العامة والمونتاج وكل الاشكال المختلفة للصحافة.