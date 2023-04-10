اليوم السابع
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محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية

الإثنين، 10 أبريل 2023 03:52 م
محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد تحسبا لعدم استقرار الأحوال الجوية محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بدءا من اليوم الإثنين 10 أبريل الجاري، وحتى الأربعاء 12 أبريل ولمدة 3 أيام متتالية، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على أغلب المحافظات، ومن ضمنها محافظة الجوار "البحر الأحمر"، كما تنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد.
 
وكلف محافظ سوهاج مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتفعيل غرفة الأزمات الرئيسية بالمحافظة والغرف الفرعية بجميع المراكز والمدن والأحياء على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.
 

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