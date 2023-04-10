محافظ بورسعيد: تطوير منطقة المثلث المعدوم لتوفير حياة كريمة للمواطنين

بورسعيد محمد فرج

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم، اجتماعا موسعا، لمتابعة مستجدات أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 420 لسنة 2023 بشأن تطوير وتنمية منطقة المثلث المعدوم، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للبدء في تطوير المنطقة تماشيا مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والأستاذ عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة للمساحة، والدكتورة هبه يوسف منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن محافظة بورسعيد، وممثلي الثروة السمكية وعدد من الجهات المعنية.

واستمع محافظ بورسعيد، إلى مستجدات أعمال الحصر والتدقيق التي جرت بمنطقة المثلث، فضلا عن استعراض خريطة منطقة تنيس، كما استمع محافظ بورسعيد للتنسيقات التي تمت بين الثروة السمكية ومحافظة بورسعيد في هذا الشأن، ووجه محافظ بورسعيد بمخاطبة وزير الزراعة بشأن بحث إمكانية تخصيص صندوق وحساب خاص بهيئة الثروة السمكية ضمن أعمال تطوير وتنمية منطقة المثلث، كما وجه بعقد اجتماع مع اللجنة العليا المشكلة لدراسة تطوير المنطقة للوقوف على مستجدات العمل.

وشهد اللقاء مناقشة عددا من المقترحات الخاصة بتطوير المنطقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة ٱليات تنفيذ التطوير، ووجه محافظ بورسعيد الشكر للشباب المشاركين في أعمال الحصر من مركز معلومات شبكات المرافق،

كما شدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بالتطوير، موجها كافة الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قرار سيادته بتنمية وتطوير منطقة المثلث ، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق.