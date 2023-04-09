محافظ بورسعيد يوجه باستمرار حملات إزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة الزراعية جنوب المحافظة، وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب بقيادة أحمد زغلف رئيس الحي، خلال حملة مكبرة، أسفرت عن إزالة حالة تعدي على أرض زراعية في جمعية العبور جنوب بورسعيد على مساحة 250 متر.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بهذا الملف، وهناك متابعة مستمرة من القيادة السياسية لجهود الأجهزة التنفيذية بجميع الأحياء، لاستغلال الأراضي المستردة فى إقامة المشروعات التنموية التى تتماشى مع خطة التعمير والتنمية المستدامة بالدولة المصرية.

وأشار إلى أن هناك إجراءات صارمة اتخذتها الدولة المصرية لمنع انتشار هذه الظاهرة، موضحاً أنه سوف تستمر حملات الإزالة خلال الفترة المقبلة، لإزالة جميع هذه التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة، وأنه لا تهاون فى ملف إزالة التعديات.