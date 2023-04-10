محافظ أسيوط يكرم المتميزين بالجامعة والتربية والتعليم.. صور

أسيوط- هيثم البدرى

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بديوان عام المحافظة، بعض أساتذة قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، وذلك لمشاركتهم المتميزة بحفل العاشر من رمضان الذي نظمته جامعة أسيوط.

كما كرم بعض قيادات ومعلمي مديرية التربية والتعليم وبعض ممثلي الجمعيات الأهلية، لتميزهم ومشاركتهم المجتمعية المتميزة وتفانيهم في العمل وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد جاء ذلك خلال لقائه لهم بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة بحضور اللواء يونس الجاحر عضو مجلس النواب.

وسلم المحافظ شهادات التقدير لكل من الدكتور منتصر القللي رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط، والدكتورة أماني جيد خلف الله مدرس بقسم التربية الموسيقية بالكلية وذلك لمشاركتهم المتميزة بحفل العاشر من رمضان الذى نظمته جامعة أسيوط.

كما كرم الوزير المحافظ السير فريال موريس جورج مدير مدرسة نوتردام يزابوتر بحي شرق أسيوط، وعفاف رزق بسطا، وحنان عزيز عزمي بمدرسة النوتردام، وتم منحهن شهادات التقدير كما كرم سلوى عثمان عبدالحق مديرة مدرسة الجهاد الابتدائية المشتركة بحي غرب وبسمات محمد زهران مدرسة رياضيات بالمدرسة وعزة قلتة عزيز اخصائي نفسي بمدرسة الجهاد وتم تسليمهن شهادات التقدير لتميزهن وتفانيهن في العمل وتفعيل الأنشطة المدرسية واكتشاف مواهب الطلاب والاهتمام بها كما تم تكريم دعاء همام مدير مؤسسة سواعد مصرية لتنمية المجتمع ومينا بطرس عبد الحنون منسق بمؤسسة سواعد مصرية موجهًا لهم الشكر على تفانيهم في العمل مؤكدًا أن تكريم المخلصين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لخلفائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد في العمل.

وأشار المحافظ ، خلال كلمته إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية وتفعيل الأنشطة الجامعية والمدرسية لصقل خبرات ومواهب الطلاب لافتًا إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام الطلاب للمشاركة في المبادرات المختلفة منها مبادرة المبدع الصغير والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وغيرها من المبادرات الرئاسية والتنموية في مختلف القطاعات كما طالب الحضور ببذل مزيد من الجهد في العمل والنهوض بالعملية التعليمية مع التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وتكثيف برامج التوعية للطلاب والطالبات بالمشروعات القومية والتنموية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.