محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بقرية أبو هور.. صور

كلف أشرف عطية، محافظ أسوان، باستمرار التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية لتذليل العقبات ودفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة" داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على الإهتمام بتركيب اللوحات التعريفية والتحذيرية بمواقع العمل المختلفة، بجانب تنفيذ أعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

ومن جانبه، أكد ناجح مصطفى، مدير وحدة حياة كريمة بأسوان، أن تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان تم مواصلة الجولات الميدانية لتفقد المشروعات الجارية بالوحدة المحلية لمجلس قروى أبو هور بمركز نصر النوبة والتى يتبعها 2 قرية فرعية بإجمالى 4800 نسمة.

وأشار، إلى أنه تم تفقد مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء ومياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها بنسب تنفيذ تراوحت ما بين 90 إلى 100%، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مجمع الخدمات بنسبة 95 %، وأيضًا تفقد مشروعات إنشاء المجمع الزراعى، وتطوير ورفع كفاءة مركز شباب السيالة والمحرقة بنسب 90 %، علاوة على تفقد مشروع تطوير مركز شباب أبو هور بنسبة 85%، بجانب تفقد الأعمال الجارية لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية السيالة وايضًا مشروع توسعات مدرسة السيالة والمحرقة للتعليم الأساسى بنسبة 80 %.

وتابع، أنه خلال الجولة الميدانية تم رصد الملاحظات وتذليل العقبات مع سحب الأعمال من الشركات المنفذة لبعض المشروعات وإسنادها إلى شركات أخرى من أجل رفع معدلات التنفيذ وضمان الإنتهاء من المشروعات الجارية فى مواعيدها المحددة.