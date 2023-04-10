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ما محطات الخط الأول للقطار السريع العين السخنة - مرسى مطروح؟.. التفاصيل

الإثنين، 10 أبريل 2023 08:00 ص
ما محطات الخط الأول للقطار السريع العين السخنة - مرسى مطروح؟.. التفاصيل القطار الكهربائى السريع
كتب سيد الخلفاوى

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تقترب مصر من تشغيل القطار الكهربائى السريع، والجارى تنفيذه على 3 خطوط بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كم متر تمر بكافة المحافظات المصرية وبأكثر من 60 مدينة، ومن بين الخطوط المقرر تشغيلها العام القادم الخط الأول الجارى تنفيذه من العين السخنة حتى مرسى مطروح، وفى النقاط التالية نوضح أهم المعلومات عن الخط الأول للقطار السريع ومحطاته ومساره.
 
الخط الأول سيطلق عليه  "الخط الأخضر".
 
الخط يربط العين السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مرسى مطروح.
 
الخط سيعمل عليه قطار اقليمى سرعته 160 كم وقطار سريع سرعته 250 كم.
 
يبلغ طوله 660 كيلو مترا، ويشتمل على 22  محطة.
 
يضم الخط 10 محطات رئيسية يمر عليها القطار السريع، و12 محطات إقليمية.
 
المحطات المخصصة للقطار السريع "العين السخنة ــ العاصمة الإدارية ــ القاهرة ــ حدائق أكتوبر ـ السادات ــ الإسكندرية ـ العلمين ــ الضبعة ــ رأس الحكمة ــ مطروح".
 
المحطات الإقليمية هى "محمد نجيب - الجيزة - العياط – الفيوم / بنى سويف ــ 6 أكتوبر ــ سفنكس ــ وادى النطرون ــ النوبارية ــ برج العرب ــ العامرية ــ الحمام ــ سيدى عبدالرحمن ــ سوان ليك ــ ألماظة باى".
 
الخط يضم قطار نقل البضائع و سرعته 120 كيلو مترا /ساعة.
 

محطات القطار السريع

القطار الكهربائي السريع

القطار الكهربائي

النقل

مشروعات النقل



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