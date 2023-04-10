لصوص الدراجات النارية يعترفون: نسرقها بأسلوب قطع الأسلاك بـ 3 محافظات

كتب سليم على

أدلى أفراد عصابة باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، بعد القبض عليهم، مؤكدين تخصصهم في سرقة الدراجات النارية من المحافظات بأسلوب قطع الأسلاك الكهربائية ثم توصيلها وتشغيل الدراجة، وأنهم ارتكبوا 30 واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن "المنوفية – الغربية – البحيرة"، 27 دراجة نارية، 3 مركبات "توك توك".

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية من ضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين "لأربعة منهم معلومات جنائية"، ومن بينهم عميل "سئ النية" جميعهم مقيمين بمحافظة المنوفية تخصص نشاطهم الإجرامي فى ارتكاب وقائع سرقات الدرجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.